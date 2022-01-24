Данілов про евакуацію дипломатів: ми не бачимо активного виїзду з України

"Сьогодні ми маємо інформацію про три країни. 49 країн не приймають в цьому участь в цих речах. Кожна країна самостійно визначається, те що стосується їх громадян, які знаходяться на території нашої країни. Єдине що можна сказати, що була велика хвиля дезінформаційна того, що співробітники безпосередньо установ Російської Федерації масово покидають нашу країну. Ми цього не бачимо", - відзначив Данілов.

За словами секретаря РНБО, станом на сьогодні інформація про рекомендацію виїзду з країни надходила з посольства США, Великобританії та Австралії.

"На сьогоднішній день є інформація з посольства США, те що вони пропонують своїм співробітникам, посольства Великобританії та посольства Австралії. Інші посольства цим питанням не займаються", - додає Данілов.