Данилов про эмбарго от Лукашенко: есть другие пути поставок

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что если Беларусь прекратит поставки Украине горюче-смазочных материалов и электричества, то у Киева есть план действий. Однако на сегодняшний день прекращений поставок со стороны Беларуси не зафиксировано.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг .

"У нас есть план действий на любую ситуацию... Сегодня мы не видим прекращения поставок. Беларусь продолжает поставлять топливо в Украину. Если она не будет поставлять, мы знаем, где мы будем брать топливо. Если страна агрессор будет перекрывать море, то у нас есть Европа, будем снабжать железнодорожным путем, получать необходимые объемы из Европы", - заявил Данилов.

Подробнее об ультиматуме Алексендра Лукашенко и что ожидает Украину - читайте в материале РБК-Украина "Эмбарго от Лукашенко. Что ждет Украину без энергоресурсов Беларуси".

Кроме того, ранее Лукашенко пригрозил Украине "военным ответом" в случае ее наступления на Донбассе. Он также отметил, что этот ответ будет совместным с российской армией.