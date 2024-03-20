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Данілов про допомогу Україні від партнерів: розвантаження відбувається кожного дня

Фото: Олексій Данілов (president gov ua)
Автор: Наталія Кава

Україна кожного дня проводить розвантаження допомоги, яку отримує від західних партнерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олексія Данілова в ефірі телемарафону.

"Кожного дня на нашій території відбувається розвантаження. Інколи в більшій кількості, інколи в меншій. Але немає жодного дня, щоб у нас не було допомоги від наших партнерів", - розповів Данілов.

За його словами, над тим, щоб Україна продовжувала отримувати допомогу і надалі працює велика команда. До неї входять президент, МЗС та посли.

"Всі працюють, щоб цей потік, цей струмочок в жодному разі не пересихав", - сказав він.

"Рамштайн"

Нагадаємо, вчора, 19 березня, відбулася вже 20 зустріч Контактної групи з питань оборони України.

Під час засідання партнери нашої країни порушили питання термінових потреб Сил оборони у зброї, а також анонсували нові пакети допомоги.

Міністр оборони Рустем Умєров за підсумками "Рамштайну" розповів, що пріоритетними були боєприпаси, системи ППО, винищувачі F-16, а також дрони.

Більш детально про підсумки засідання - у матеріалі РБК-Україна.

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