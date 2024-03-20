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Данилов о помощи Украине от партнеров: разгрузка происходит каждый день

Фото: Алексей Данилов (president gov ua)
Автор: Наталья Кава

Украина каждый день производит разгрузку помощи, получаемой от западных партнеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова в эфире телемарафона.

"Каждый день на нашей территории происходит разгрузка. Иногда в большем количестве, иногда в меньшем. Но нет ни одного дня, чтобы у нас не было помощи наших партнеров", - рассказал Данилов.

По его словам, над тем, чтобы Украина продолжала получать помощь и дальше работает большая команда. В нее входят президент, МИД и послы.

"Все работают, чтобы этот поток, эта ручейка ни в коем случае не пересыхала", - сказал он.

"Рамштайн"

Напомним, вчера, 19 марта, состоялась уже 20 встреча Контактной группы по обороне Украины.

В ходе заседания партнеры нашей страны затронули вопросы срочных потребностей Сил обороны в оружии, а также анонсировали новые пакеты помощи.

Министр обороны Рустем Умеров по итогам "Рамштайна" рассказал, что приоритетными были боеприпасы, системы ПВО, истребители F-16, а также дроны.

Более подробно об итогах заседания – в материале РБК-Украина.

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