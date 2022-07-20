Данилов о Баканове и Венедиктовой: это не последнее увольнение

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что увольнение генпрокурора и главы СБУ - это не последнее кадровое решение президента.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Алексея Данилова на 24 канале.
"Давайте более спокойно к этому относиться. Я думаю, что это будет не последнее увольнение. Мы будем видеть определенные процессы. Это жизнь, она не может останавливаться" - отметил Данилов.
Напомним, решением Верховной Рады Украины уволены глава СБУ Иван Баканов и генпокурор Ирина Венедиктова.
После указа президента об отстранении от должности, Венедиктова сделала заявление, где прокомментировала решение Зеленского.
Позже стало известно, что бывшая руководительница офиса Генеральной прокуратуры получит новую дипломатическую должность.