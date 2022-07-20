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Данилов о Баканове и Венедиктовой: это не последнее увольнение

Фото: Алексей Данилов, секретарь СНБО (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что увольнение генпрокурора и главы СБУ - это не последнее кадровое решение президента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Алексея Данилова на 24 канале.

"Давайте более спокойно к этому относиться. Я думаю, что это будет не последнее увольнение. Мы будем видеть определенные процессы. Это жизнь, она не может останавливаться" - отметил Данилов.

Напомним, решением Верховной Рады Украины уволены глава СБУ Иван Баканов и генпокурор Ирина Венедиктова.

После указа президента об отстранении от должности, Венедиктова сделала заявление, где прокомментировала решение Зеленского.

Позже стало известно, что бывшая руководительница офиса Генеральной прокуратуры получит новую дипломатическую должность.

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Алексей Данилов