Данілов анонсував обговорення енергетики на Ставці та дав оптимістичний прогноз

Про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю " Українському радіо ".

"Відкрию невеличку таємницю: на найближчому засіданні Ставки верховного головнокомандувача президент України поставив завдання, щоб ми заслухали звіт із цього приводу прем'єр-міністра, міністра енергетики, віцепрем’єр-міністра Кубракова, Щиголя і всіх, хто займається цим питанням. На найближчому засіданні Ставки це питання буде розглядатися", - пояснив секретар Ради національної безпеки й оборони України.

Данілов також відповів на запитання про те, чи готова Україна до холодного сезону 2023-2024 років і наскільки захищені її об'єкти енергетики зараз.

Секретар РНБО вважає, що Росія і цього року буде намагатися використовувати удари по енергетичному комплексу України, щоб "робити нерви" українцям, але країна вже краще готова до цих викликів.

"Ми готові зараз набагато краще, ніж були захищені на лютий 2022 року. Наші енергетики мають уже досвід, у який спосіб зробити таку складну роботу.. Ми не можемо сказати, що ми можемо захистити все, але це буде набагато краще, ніж було минулого року", - підкреслив він.

Підготовка до зими

Нагадаємо, що наразі енергосистема Україна діє стабільно, а проблеми зі світлом спостерігаються лише у прифронтових регіонах, які часто обстрілюються ворогом. Проте енергетики попереджають, що зима може бути складною через нові атаки РФ.

Зокрема, у Генштабі ЗСУ повідомляли, що росіяни намагаються налагодити виробництво ракет, щоб у холодний період знову обстрілювати Україну.

У Головному управлінні розвідки не виключають, що росіяни можуть завдавати масованих ударів по території України. Ці методи окупанти будуть використовувати протягом усієї загарбницької війни. Але розвідка наголошує, що РФ певною мірою вичерпала свій ракетний потенціал.

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