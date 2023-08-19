Данилов анонсировал обсуждение энергетики на Ставке и дал оптимистический прогноз

Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью " Украинскому радио ".

"Открою небольшую тайну: на ближайшем заседании Ставки верховного главнокомандующего президент Украины поставил задачу, чтобы мы заслушали отчет по этому поводу премьер-министра, министра энергетики, вице-премьер-министра Кубракова, Щиголя и всех, кто занимается этим вопросом. На ближайшем заседании Ставки этот вопрос будет рассматриваться", - пояснил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Данилов также ответил на вопрос о том, готова ли Украина к холодному сезону 2023-2024 годов и насколько защищены ее объекты энергетики сейчас.

Секретарь СНБО считает, что Россия и в этом году будет пытаться использовать удары по энергетическому комплексу Украины, чтобы "делать нервы" украинцам, но страна уже лучше готова к этим вызовам.

"Мы готовы сейчас гораздо лучше, чем были защищены на февраль 2022 года. Наши энергетики имеют уже опыт, каким образом сделать такую сложную работу. Мы не можем сказать, что мы можем защитить все, но это будет намного лучше, чем было в прошлом году", - подчеркнул он.

Подготовка к зиме

Напомним, что сейчас энергосистема Украины действует стабильно, а проблемы со светом наблюдаются только в прифронтовых регионах, часто обстреливаемых врагом. Однако энергетики предупреждают, что зима может быть сложной из-за новых атак РФ.

В частности, в Генштабе ВСУ сообщали, что россияне пытаются наладить производство ракет, чтобы в холодный период снова обстреливать Украину.

В Главном управлении разведки не исключают, что россияне могут наносить массированные удары по территории Украины. Эти методы оккупанты будут использовать в течение всей захватнической войны. Но разведка отмечает, что РФ в определенной степени исчерпала свой ракетный потенциал.

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