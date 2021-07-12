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Данилов анонсировал "определенные новости" о списке украинских олигархов

Автор: РБК-Украина

На этой неделе могут появиться "определенные новости" о так называемом списке украинских олигархов, на которых в будущем будет распространяться действие соответствующего закона. В частности, новости будут после заседания Совета национальной безопасности и обороны в пятницу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова.

В частности, ему напомнили, что ранее, комментируя закон об олигархах, он говорил, что относит к этому списку 13 фамилий. А также спросили, войдут ли они в этот список.

"Давайте дождемся пятницы. Там, я думаю, вы услышите определенные новости по этому поводу", - отметил Данилов.

Напомним, ранее министр юстиции Денис Малюська говорил, что в реестр олигархов первыми могут попасть Игорь Коломойский и пятый президент Украины Петр Порошенко.

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СНБОолигархиАлексей Данилов