Данилов анонсировал "определенные новости" о списке украинских олигархов

На этой неделе могут появиться "определенные новости" о так называемом списке украинских олигархов, на которых в будущем будет распространяться действие соответствующего закона . В частности, новости будут после заседания Совета национальной безопасности и обороны в пятницу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова.

В частности, ему напомнили, что ранее, комментируя закон об олигархах, он говорил, что относит к этому списку 13 фамилий. А также спросили, войдут ли они в этот список.

"Давайте дождемся пятницы. Там, я думаю, вы услышите определенные новости по этому поводу", - отметил Данилов.