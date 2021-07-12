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Данілов анонсував "певні новини" про список українських олігархів

Автор: РБК-Україна

Цього тижня можуть з'явитися "певні новини" про так званий список українських олігархів, на яких в майбутньому буде поширюватися дія відповідного закону. Зокрема, новини будуть після засідання Ради національної безпеки і оборони в п'ятницю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг секретаря РНБО Олексія Данілова.

Зокрема, йому нагадали, що раніше, коментуючи закон про олігархів, він говорив, що відносить до цього списку 13 прізвищ. А також запитали, чи увійдуть вони в цей список.

"Давайте дочекаємося п'ятниці. Там, я думаю, ви почуєте певні новини з цього приводу", - зазначив Данілов.

Нагадаємо, раніше міністр юстиції Денис Малюська говорив, що до реєстру олігархів першими можуть потрапити Ігор Коломойський і п'ятий президент України Петро Порошенко.

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РНБОолигархиОлексій Данілов