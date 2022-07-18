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На этой неделе соберется ставка Зеленского: что могут рассмотреть

Новина українською →
Киев, Понедельник 18 июля 2022 22:17
На этой неделе соберется ставка Зеленского: что могут рассмотреть Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (president gov ua)
Автор: Юлия Бойко

Президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе созывает ставку верховного главнокомандующего.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова на телемарафоне.

По его словам, что касается корректировщиков российских ударов, то военная контрразведка работает по всей стране, и подозреваемых задерживают почти каждый день.

"Не обо всех задержаниях мы говорим публично, но работа ведется очень мощная. Благодаря тому, что Россия 30 лет внедряла свою агентуру, у нас на сегодня непростая ситуация. Но этот вопрос на контроле нашего президента. Более того я не исключаю, что на ближайшем заседании ставки главнокомандующего, которое пройдет на этой неделе, этот вопрос будет рассматриваться", - отметил Данилов.

Чем занимается ставка верховного главнокомандующего

Ставка является органом высшего военного руководства, который занимается стратегическим управлением войсками в период войны.

В ставку входят президент Владимир Зеленский, секретарь СНБО Алексей Данилов, а также руководство СБУ, военной разведки, Сил специальных операций ВСУ и других военных формирований и силовых ведомств.

Напомним, ранее Данилов пригрозил коллаборантам и гауляйтерам на оккупированных территориях местью украинских партизан.

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