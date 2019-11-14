Данилишина переизбрали главой Совета НБУ

Совет Национального банка Украины (НБУ) на заседании 14 ноября 2019 года переизбрал главой совета Богдана Данилишина. Об этом РБК-Украина сообщил член совета Виталий Шапран, назначенный на эту должность Верховной радой 12 ноября.

По его словам, заместителем главы Совета НБУ назначен Василий Фурман, который занял эту должность вместо Тимофея Милованова.

Напомним, Богдан Данилишин возглавляет Совет Национального банка Украины с 25 октября 2016 года.

В соответствии с законом Украины "О Национальном банке" глава совета избирается сроком на три года и полномочия Данилишина закончились 26 октября 2019 года.

При этом Совет НБУ на заседании 22 октября 2019 года решил продлить полномочия главы Совета НБУ Богдана Данилишина до очередных выборов. По данным РБК-Украина, выборов главы Совета НБУ на заседании 22 октября не было, поскольку ожидалось назначение парламентом одного члена Совета НБУ вместо Тимофея Милованова, который возглавил Минэкономики.

Совет Национального банка состоит из девяти членов. Четыре человека назначаются Верховной Радой, четыре человека - президентом. Глава НБУ входит в Совет по должности.

Стоит отметить, что Высший антикоррупционный суд 12 ноября отправил члена совета Национального банка Украины Николая Каленского под домашний арест по делу о выдаче НБУ кредита рефинансирования ВиЭйБи банка в 2014 году на 1,2 млрд грн.