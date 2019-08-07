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У Данії в будівлі податкової інспекції стався вибух

Новини » Надзвичайні події    07.08.2019 - 19:27
У Данії в будівлі податкової інспекції стався вибух
Фото: місце події (/twitter.com/IndrebyPortal)

В результаті вибуху постраждала одна людина

У столиці Данії Копенганене біля будівлі податкової інспекції стався вибух. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Як повідомляється, вибух стався в ніч на середу, 7 серпня. За час події в будівлі знаходилися двоє співробітників податкової. Вони не постраждали. Однак, один чоловік, який знаходився біля будинку отримав осколкові поранення, його госпіталізували.

Причину вибуху поки не встановили. Поліція підозрює, що це могло бути напад.

"Це - не нещасний випадок. Хтось навмисно напав на будівлю. Ще рано говорити, хто стоїть за вибухом", - зазначив головний інспектор поліції Копенгагена Йорген Берген Сков.

За його словами, атака була здійснена не на людей, а саме на будівлю податкової служби.

Вибух сильно пошкодив фасад будівлі, багато вікон були вибиті. На місці події працюють слідчі з собаками.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що на півдні Афганістану, в місті Кандагар стався вибух біля будівлі поліції, в результаті якого дев'ять людей загинули. 60 людей отримали поранення. За інформацією місцевої поліції, перед будівлею управління вибухнув автомобіль. Крім того, після вибуху були чутні звуки стрілянини. Радикальний рух "Талібан" узяв на себе відповідальність за вибух.

Крім того, в РФ в Красноярському краї сталася пожежа в одній з військових частин, в результаті чого почали вибухати артилерійські снаряди. Повідомлялося, що вибуховою хвилею в житлових будинках повибивало вікна.

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