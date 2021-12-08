UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Дании ужесточили карантин из-за "Омикрона": новые правила

Автор: Сергей Пышкин

В Дании, вследствие роста количества заражений коронавирусом и распространения нового штамма "Омикрон" - усилили ограничения. Также возвращают дистанционное обучение для школьников.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на DR.

Какие COVID-ограничения ввели в Дании

  • в стране запретили рождественские обеды и крупные общественные мероприятия на рабочем месте. Также вернули рекомендацию по дистанционной работе;
  • количество посетителей на концертах было ограничено до 50 зрителей. В то же время ограничение не распространяется на количество сидячих мест.
  • уже с этой пятницы в Дании запретят работу ночных клубов и продажу алкоголя после полуночи;
  • также в стране возвращают дистанционное обучение с 15 декабря.
Читайте РБК-Украина в Google News
ДанияКоронавирусОмикрон