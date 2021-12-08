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В Данії посилили карантин через "Омікрон": нові правила

Автор: Сергій Пишкін

В Данії, внаслідок зростання кількості заражень на коронавірус та поширення нового штаму "Омікрон" - посилили обмеження. Також повертають дистанційне навчання для школярів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на DR.

Які COVID-обмеження ввели в Данії

  • в країні заборонили різдвяні обіди й великі громадські заходи на робочому місці. Також повернули рекомендацію щодо дистанційної роботи;
  • кількість відвідувачів на концертах була обмежена до 50 глядачів. Водночас обмеження не поширюється на кількість сидячих місць.
  • вже з цієї п’ятниці в Данії заборонять роботу нічних клубів та продаж алкоголю після опівночі;
  • також в країні повертають дистанційне навчання з 15 грудня.
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ДанияКоронавірусОмикрон