В Данії посилили карантин через "Омікрон": нові правила
В Данії, внаслідок зростання кількості заражень на коронавірус та поширення нового штаму "Омікрон" - посилили обмеження. Також повертають дистанційне навчання для школярів.
Які COVID-обмеження ввели в Данії
- в країні заборонили різдвяні обіди й великі громадські заходи на робочому місці. Також повернули рекомендацію щодо дистанційної роботи;
- кількість відвідувачів на концертах була обмежена до 50 глядачів. Водночас обмеження не поширюється на кількість сидячих місць.
- вже з цієї п’ятниці в Данії заборонять роботу нічних клубів та продаж алкоголю після опівночі;
- також в країні повертають дистанційне навчання з 15 грудня.