В Дании предложат сделать третью дозу COVID-вакцины людям с ослабленным иммунитетом

Управление здравоохранения Дании рекомендовало жителям страны с ослабленным иммунитетом сделать третью дозу вакцины от коронавируса. Бустерную прививку могут сделать пациенты с серьезными заболеваниями, включая онкологию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABCNews .

Как заявило датское агентство по лекарственным средствам, у некоторых людей может быть недостаточный эффект вакцинации против коронавируса после двух доз.

"Людям со слишком ослабленным иммунитетом может быть предложена третья доза вакцины от коронавируса", - уточнили в ведомстве.

Среди групп пациентов, которым рекомендовано сделать третью прививку от COVID-19, жители страны с заболеваниями крови и костного мозга, онкологией, проходящие диализ или химиотерапию. Кроме того, бустерную прививку могут получить те, кто перенес трансплантацию органов и ряд других категорий.