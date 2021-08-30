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У Данії запропонують зробити третю дозу COVID-вакцини людям з ослабленим імунітетом

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Копенгаген, Понеділок 30 серпня 2021 17:03
У Данії запропонують зробити третю дозу COVID-вакцини людям з ослабленим імунітетом Фото: у Данії запропонували прищеплювати третьою дозою вакцини людей зі слабким імунітетом (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Управління охорони здоров'я Данії рекомендувало жителям країни з ослабленим імунітетом зробити третю дозу вакцини від коронавірусу. Бустерне щеплення можуть зробити пацієнти з серйозними захворюваннями, включаючи онкологію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABCNews.

Як заявило датське Агентство з лікарських засобів, у деяких людей може бути недостатній ефект вакцинації проти коронавірусу після двох доз.

"Людям із занадто ослабленим імунітетом може бути запропонована третя доза вакцини від коронавірусу", - уточнили у відомстві.

Серед груп пацієнтів, яким рекомендовано зробити третє щеплення від COVID-19, жителі країни із захворюваннями крові і кісткового мозку, онкологією, що проходять діаліз або хімієтерапію. Крім того, бустерне щеплення можуть отримати ті, хто переніс трансплантацію органів і ряд інших категорій.

Нагадаємо, 30 серпня у ВООЗ заявили, що бустерні щеплення необхідно вводити для вакцинації від COVID-19 групи ризику.

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