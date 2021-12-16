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В Дании одобрили применение COVID-таблеток от Merck для пациентов из группы риска

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Четверг 16 декабря 2021 19:47
В Дании одобрили применение COVID-таблеток от Merck для пациентов из группы риска Фото: В Дании одобрили применение COVID-таблеток от Merck (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

В четверг, 16 декабря, Дания одобрила противовирусную таблетку "Молнупиравира" от компании Merck & Co Inc для пациентов с COVID-19. В частности, применение лекарства разрешено людям, подверженных риску серьезных заболеваний, включая пожилых людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы считаем, что преимущества лечения (этим препаратом) перевешивают недостатки для тех пациентов, которые наиболее подвержены риску заболеть тяжелой формой COVID-19", - заявила главный врач Управления здравоохранения Кирстин Молл Харбоэ.

EMA рекомендовала пациентам начать лечение таблетками Merck - в ЕС под брендом Lagevrio - в течение пяти дней после появления первых симптомов для взрослых, которые не нуждаются в кислородной поддержке и подвержены риску ухудшения заболевания.

Однако данные последних испытаний показали, что препарат снизил число госпитализаций и смертей среди пациентов высокого риска примерно на 30%.

Напомним, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) приступило к непрерывному обзору таблеток от коронавируса "Молнупиравир" компании Merck.

Добавим, что в Украине недавно стартовали клинические испытания препарата "Ритонавир" производства Pfizer в таблетках по 150 мг.

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