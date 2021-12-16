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У Данії схвалили застосування COVID-таблеток від Merck для пацієнтів з групи ризику

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Четвер 16 грудня 2021 19:47
У Данії схвалили застосування COVID-таблеток від Merck для пацієнтів з групи ризику Фото: у Данії схвалили застосування covid-таблеток від Merck (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

У четвер, 16 грудня, Данія схвалила противірусну таблетку "Молнупіравіру" від компанії Merck & Co Inc для пацієнтів з COVID-19. Зокрема, застосування ліків дозволено людям, схильних до ризику серйозних захворювань, включаючи літніх людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми вважаємо, що переваги лікування (цим препаратом) переважують недоліки для тих пацієнтів, які найбільш схильні до ризику захворіти на важку форму COVID-19", - заявила головний лікар Управління охорони здоров'я Кірстін Молл Харбое.

EMA рекомендувала пацієнтам почати лікування таблетками Merck - в ЄС під брендом Lagevrio - протягом п'яти днів після появи перших симптомів для дорослих, які не потребують кисневої підтримки і схильні до ризику погіршення захворювання.

Однак дані останніх випробувань показали, що препарат знизив число госпіталізацій і смертей серед пацієнтів високого ризику приблизно на 30%.

Нагадаємо, що Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) приступило до безперервного огляду таблеток від коронавірусу "Молнупіравір" компанії Merck.

Додамо, що в Україні нещодавно стартували клінічні випробування препарату "Ритонавір" виробництва Pfizer в таблетках по 150 мг.

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