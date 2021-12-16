У Данії схвалили застосування COVID-таблеток від Merck для пацієнтів з групи ризику

У четвер, 16 грудня, Данія схвалила противірусну таблетку "Молнупіравіру" від компанії Merck & Co Inc для пацієнтів з COVID-19. Зокрема, застосування ліків дозволено людям, схильних до ризику серйозних захворювань, включаючи літніх людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Ми вважаємо, що переваги лікування (цим препаратом) переважують недоліки для тих пацієнтів, які найбільш схильні до ризику захворіти на важку форму COVID-19", - заявила головний лікар Управління охорони здоров'я Кірстін Молл Харбое.

EMA рекомендувала пацієнтам почати лікування таблетками Merck - в ЄС під брендом Lagevrio - протягом п'яти днів після появи перших симптомів для дорослих, які не потребують кисневої підтримки і схильні до ризику погіршення захворювання.

Однак дані останніх випробувань показали, що препарат знизив число госпіталізацій і смертей серед пацієнтів високого ризику приблизно на 30%.