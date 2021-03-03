UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Дании обнаружили случай заражения бразильским штаммом COVID

Автор: Роман Тверденко

В Дании обнаружили первый случай заражения бразильским штаммом коронавируса. В стране большинство новых случаев связаны с мутациями.

Об этом сообщил в Twitter министр здравоохранения Магнус Хеунике.

Случай заражения бразильским коронавирусом обнаружили в столичном регионе Дании. Теперь в стране будут тщательно исследовать возможные новые случаи заражения этим штаммом.

Отмечается, что за последнюю неделю коэффициент заражения обычным коронавирусом снизился с 1,1 до 0,9, а заражения британским штаммом - вырос до 1,28.

Ранее сообщалось, что севере Италии, в городе Брешия ученые обнаружили "нигерийский" штамм. Об этом заявил президент Итальянского общества вирусологов и директор микробиологической лаборатории Арнальдо Карузо.

Также в Швеции нашли новую мутацию коронавируса у новорожденного, чья мать заразилась COVID-19.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ДанияКоронавирус
Читайте также
Литва начнет смягчение карантина из-за COVID на этой неделе
Германия продлит контроль на границе до середины марта
Прогноз погоды