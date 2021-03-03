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У Данії виявили випадок зараження бразильським штамом COVID

Автор: Роман Тверденко

У Данії виявили перший випадок зараження бразильським штамом коронавірусу. У країні більшість нових випадків пов'язані з мутаціями.

Про це повідомив в Twitter міністр охорони здоров'я Магнус Хеунике.

Випадок зараження бразильським коронавірусом виявили в столичному регіоні Данії. Тепер в країні будуть ретельно досліджувати можливі нові випадки зараження цим штамом.

Наголошується, що за останній тиждень коефіцієнт зараження звичайним коронавірусом знизився з 1,1 до 0,9, а зараження британським штамом - виріс до 1,28.

Раніше повідомлялося, що на півночі Італії, в місті Брешія вчені виявили "нігерійський" штам. Про це заявив президент Італійського товариства вірусологів та директор мікробіологічної лабораторії Арнальдо Карузо.

Також Швеції знайшли нову мутацію коронавірусу у новонародженого, чия мати заразилася COVID-19.

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