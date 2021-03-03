UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Дании "накрыли" подпольную табачную фабрику, задержали украинцев и поляков

Автор: РБК-Украина

В Дании прошла масштабная спецоперации, в ходе которой правоохранители "накрыли" подпольную табачную фабрику. Во время операции полиция задержала 13 иностранцев, среди которых граждане Украины и Польши.

Об этом сообщает TV2.

Сообщается, что полицейские разоблачили подпольное производство сигарет в городе Вамдруп.

По всей видимости, поляки и украинцы организовали работу достаточно мощной фабрики. Во время обысков полицейские изъяли 11 млн сигарет.

Задержанных работников фабрики в возрасте от 32 до 70 лет обвиняют в незаконном производстве сигарет и контрабанде сырого табака, который использовался для незаконного производства.

В ближайшее время суд изберет задержанным меру пресечения. Прокуроры будут требовать содержания под стражей.

Напомним, в конце января в Польше правоохранители обнаружили незаконную фабрику по производству сигарет. В ходе рейда были задержаны восемь человек, среди них - пять граждан Украины.

Кроме того, ранее польские пограничники заявили об обнаружении украинского дельтаплана с контрабандой, который разбился на границе. Как рассказали пограничники, в коробках, которые перевозил дельтаплан, было 8 тысяч пачек контрабандных сигарет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ДанияукраинцыЗадержание
Читайте также
В Дании обнаружили случай заражения бразильским штаммом COVID
Суд разрешил задержать Шария
Прогноз погоды