В Дании "накрыли" подпольную табачную фабрику, задержали украинцев и поляков

В Дании прошла масштабная спецоперации, в ходе которой правоохранители "накрыли" подпольную табачную фабрику. Во время операции полиция задержала 13 иностранцев, среди которых граждане Украины и Польши.
Об этом сообщает TV2.
Сообщается, что полицейские разоблачили подпольное производство сигарет в городе Вамдруп.
По всей видимости, поляки и украинцы организовали работу достаточно мощной фабрики. Во время обысков полицейские изъяли 11 млн сигарет.
Задержанных работников фабрики в возрасте от 32 до 70 лет обвиняют в незаконном производстве сигарет и контрабанде сырого табака, который использовался для незаконного производства.
В ближайшее время суд изберет задержанным меру пресечения. Прокуроры будут требовать содержания под стражей.
Напомним, в конце января в Польше правоохранители обнаружили незаконную фабрику по производству сигарет. В ходе рейда были задержаны восемь человек, среди них - пять граждан Украины.
Кроме того, ранее польские пограничники заявили об обнаружении украинского дельтаплана с контрабандой, который разбился на границе. Как рассказали пограничники, в коробках, которые перевозил дельтаплан, было 8 тысяч пачек контрабандных сигарет.