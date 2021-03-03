У Данії "накрили" підпільну тютюнову фабрику, затримали українців і поляків

У Данії пройшла масштабна спецоперація, в ході якої правоохоронці "накрили" підпільну тютюнову фабрику. Під час операції поліція затримала 13 іноземців, серед яких громадяни України та Польщі.

Затриманих працівників фабрики у віці від 32 до 70 років звинувачують у незаконному виробництві цигарок та контрабанді сирого тютюну, який використовувався для незаконного виробництва.

По всій видимості, поляки і українці організували роботу досить потужної фабрики. Під час обшуків поліцейські вилучили 11 млн сигарет.

Нагадаємо, в кінці січня у Польщі правоохоронці виявили незаконну фабрику з виробництва сигарет. В ході рейду було затримано вісім осіб, серед них - п'ять громадян України.

Крім того, раніше польські прикордонники заявили про виявлення українського дельтаплана з контрабандою, який розбився на кордоні. Як розповіли прикордонники, в коробках, які перевозив дельтаплан, було 8 тисяч пачок контрабандних сигарет.