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У Данії "накрили" підпільну тютюнову фабрику, затримали українців і поляків

Автор: РБК-Україна

У Данії пройшла масштабна спецоперація, в ході якої правоохоронці "накрили" підпільну тютюнову фабрику. Під час операції поліція затримала 13 іноземців, серед яких громадяни України та Польщі.

Про це повідомляє TV2.

Повідомляється, що поліцейські викрили підпільне виробництво сигарет в місті Вамдруп.

По всій видимості, поляки і українці організували роботу досить потужної фабрики. Під час обшуків поліцейські вилучили 11 млн сигарет.

Затриманих працівників фабрики у віці від 32 до 70 років звинувачують у незаконному виробництві цигарок та контрабанді сирого тютюну, який використовувався для незаконного виробництва.

Найближчим часом суд обере затриманим запобіжний захід. Прокурори будуть вимагати утримання під вартою.

Нагадаємо, в кінці січня у Польщі правоохоронці виявили незаконну фабрику з виробництва сигарет. В ході рейду було затримано вісім осіб, серед них - п'ять громадян України.

Крім того, раніше польські прикордонники заявили про виявлення українського дельтаплана з контрабандою, який розбився на кордоні. Як розповіли прикордонники, в коробках, які перевозив дельтаплан, було 8 тисяч пачок контрабандних сигарет.

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