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В Дании начали ослаблять карантин

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Копенгаген, Четверг 10 июня 2021 15:17
В Дании начали ослаблять карантин Фото: в Дании начали ослаблять карантин (freepik.com)
Автор: РБК-Украина

Правительство Дании приняло решения начать поэтапное смягчения карантинных ограничений, которые были введены для борьбы с коронавирусом. Отмена мер началась в четверг, 11 июня.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Дании.

Теперь в одном помещении разрешено собираться до 100 человек. При этом заведения общественного питания будут продавать алкоголь до полуночи.

Защитные маски останутся необходимыми только для пассажиров общественного транспорта.

Для посещения общественных мест необходимо иметь сертификат, свидетельствующий о прохождении вакцинации, отрицательном тесте на коронавирус или о наличии антител. При этом с августа его необходимость будет постепенно отменяться.

Кроме того, с 14 июня другие ограничения и правила будут "единообразными и упрощенными". При этом отмечается, что до 1 сентября в Дании будут сняты почти все ограничения.

Напомним, в Дании используют виртуальную реальность для поощрения большего количества людей делать прививки от COVID-19.

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