В Дании начали ослаблять карантин

Правительство Дании приняло решения начать поэтапное смягчения карантинных ограничений, которые были введены для борьбы с коронавирусом. Отмена мер началась в четверг, 11 июня.

Теперь в одном помещении разрешено собираться до 100 человек. При этом заведения общественного питания будут продавать алкоголь до полуночи.

Защитные маски останутся необходимыми только для пассажиров общественного транспорта.

Для посещения общественных мест необходимо иметь сертификат, свидетельствующий о прохождении вакцинации, отрицательном тесте на коронавирус или о наличии антител. При этом с августа его необходимость будет постепенно отменяться.

Кроме того, с 14 июня другие ограничения и правила будут "единообразными и упрощенными". При этом отмечается, что до 1 сентября в Дании будут сняты почти все ограничения.