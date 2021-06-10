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У Данії почали послаблювати карантин

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Копенгаген, Четвер 10 червня 2021 15:17
У Данії почали послаблювати карантин Фото: у Данії почали послаблювати карантин (freepik.com)
Автор: РБК-Україна

Уряд Данії прийняв рішення почати поетапне пом'якшення карантинних обмежень, які були введені для боротьби з коронавірусом. Скасування заходів почалося в четвер, 11 червня.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства юстиції Данії.

Тепер в одному приміщенні дозволено збиратися до 100 осіб. При цьому заклади громадського харчування продаватимуть алкоголь до півночі.

Захисні маски залишаться необхідними тільки для пасажирів громадського транспорту.

Для відвідування громадських місць необхідно мати сертифікат, який свідчить про проходження вакцинації, негативному тесті на коронавірус або про наявність антитіл. При цьому з серпня його необхідність буде поступово скасовуватися.

Крім того, з 14 червня інші обмеження і правила будуть "однаковими і спрощеними". При цьому наголошується, що до 1 вересня в Данії будуть зняті майже всі обмеження.

Нагадавши, у Данії використовують віртуальну реальність для заохочення більшої кількості людей робити щеплення від COVID-19.

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