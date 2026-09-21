Дані G7 не зупинили тіньовий ринок: низка викритих тютюнових фабрик знову працюють

G7 передала Україні адреси нелегальних фабрик

За словами Железняка, Україна отримувала від представників країн G7 інформацію про місця розташування нелегальних тютюнових виробництв. Йдеться, зокрема, про адреси та фотографії об'єктів.

"Я перший раз таке бачу, достатньо багато спілкуюся теж з посольствами - коли вони прислали дуже обурливий лист, а потім ще додаток, де конкретно знаходяться всі виробництва ці нелегальні, з адресами. Прям, з фотографіями, типу: "Ребята, ось", - розповів він.

Депутат зазначив, що після отримання такої інформації частину виробництв закрили, але лише на кілька місяців.

"В результаті дуже показово всі їх закрили, а через пару місяців усі вони знову відновили роботу", - зазначив Железняк.

Проблема нелегального тютюнового ринку

Нагадаємо, за даними звіту компанії KPMG, Україна посіла третє місце серед 38 країн Європи за обсягами реалізації нелегальної тютюнової продукції.

Раніше нардеп Ярослав Железняк анонсував аудит нелегального ринку сигарет, рідин для електронних сигарет та інших підакцизних товарів парламентською ТСК на тлі гучних викриттів правоохоронцями підпільних тютюнових фабрик.