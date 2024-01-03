Dana-M2 в Україні. Чим цікаві модернізовані чеські САУ на озброєнні ЗСУ

САУ Dana-M2 вже на озброєнні ЗСУ?

Вперше згадки про самохідну артилерійську установку Dana як про варіант підсилення Збройних сил України з'являлися ще до повномасштабного вторгнення РФ. Зокрема, у 2021 році було оголошено про намір придбати у Чехії 66 одиниць модернізованих САУ Dana M2 виробника Excalibur Army, що перебували на озброєнні чеської армії. Ними планували замінити застарілі буксировані гармати Д-20 та самохідні артилерійські установки 2С3 "Акація". Однак згодом з'явилися повідомлення, що замовлення у 66 одиниць скоротили до 26.

Фото: Чехія могла доставити до України 26 одиниць САУ Dana-M2 (wikipedia.org)

Пізніше, у квітні 2021-го року одну самохідну установку DANA-M2 було доставлено в Україну для випробувань. Вони здійснювалися на полігоні у Рівненській області. А вже через рік, коли українські воїни вже почали відбивати повномасштабний наступ РФ стало відомо про відправку з Чехії в Україну кількох САУ цього типу, але без зазначення кількості.

При цьому за даними польського видання Defence24, Україні вже передали всі 26 одиниць модернізованих колісних артилерійських систем DANA M2, разом із кількома тисячами снарядів DN1CZ з дальністю стрільби до 25,5 км.

Профільні видання інформують, що чеськими Dana-M2 посилили Маріупольську бригаду. Такими повідомленнями почали ділитися після того, як САУ "засвітили" на відео на офіційній сторінці 56-ї окремої мотопіхотної бригади.

Імовірно, зараз установки використовують для ураження російських сил у Донецькій області.

Характеристики Dana-M2

DANA M2 - це модернізований варіант колісної гармати DANA wz.77 калібру 152 мм на шасі Tatra із колісною формулою 8х8.

Фото: Dana-M2 - це модернізація чехословацької ShKH vz. 77 Dana (excaliburarmy.cz)

Сама самохідна артилерійська установка Dana розроблена наприкінці 70-х років у колишній Чехословаччині в середині 70-х років та з 1977 року під індексом ShKH vz. 77 потрапила на озброєння. Нова САУ отримала нову кабіну та систему керування вогнем. Гаубиця має автоматизований режим ведення вогню, коли командир лише вводить дані про ціль.

Тактико-технічні характеристики:

Екіпаж - 5 осіб.

Головне озброєння - гармата калібру 152 мм.

Дальність стрільби звичайними снарядами сягає до 18,7 км, а реактивними снарядами - до 25 км.

Швидкострільність - до 5 пострілів за хвилину.

Боєкомплект - 50 снарядів.

Додаткове озброєння - великокаліберний кулемет НСВТ калібру 12,7 мм.

Фото: Dana-M2, імовірно, є на озброєні Маріупольської бригади (скрін відео)

Ця самохідна гаубиця оснащується двигуном Tatra T3-930-52M потужністю 355 к.с. (це потужніший мотор, ніж був раніше), який працює разом з 5-ступінчастою коробкою Tatra 10 TS 130.

У полі максимальна швидкість цієї САУ досягає 25 км, а на дорозі - 90 км/год.

Dana-M2 vs радянська "Акація"

Фахівці називають Dana-M2 фактично аналогом радянських САУ "Акація", щоправда, варто відзначити, що чеська установка зазнала кілька глибоких модернізацій відправлена в Україну САУ саме з таких. Відносно "Акації" вона має у півтора раза збільшену дальність стрільби та набагато кращу швидкострільність, чому посприяла автоматизована система заряджання, чого в радянських аналогах немає.

Крім того, вона може здійснювати серію пострілів, які влучать у ціль майже одночасно, а її бортова система достатньо швидко робить всі обчислення перед тим, як відкрити вогонь.

Dana-M2 набагато швидша в маневрах і економніша за гусеничну "Акацію" радянських часів, у якої витрата палива сягає 180-220 л на 100 км пробігу. Набагато легша і прудкіша чеська САУ споживає в залежності від умов дороги чи рельєфу і стану пересічної місцевості в межах 60-100 літрів на 100 км.

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