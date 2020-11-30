Чешские гаубицы "Дана М2" могут появиться в ВСУ уже в марте 2021 года, - Вовк

Фото: "Дана М2" (mil.gov.ua)

При благоприятных обстоятельствах, уже в марте 2021 года украинская армия сможет получить новое мощное оружие, а именно чешские 152-мм самоходные гаубицы "Дана М2".

Об этом сообщил в интервью РБК-Украина генерал-майор Службы безопасности Украины и эксперт по вопросам госбезопасности Василий Вовк.

"Если не будут чинить препятствия псевдо-патриоты и "борцы" с коррупцией – уже в марте следующего года наши воины смогут получить новое мощное оружие – [самоходные гаубицы "Дана М2]", - сообщил Вовк.

Он также акцентировал внимание на важности выполнения этого контракта, поскольку он затрагивает вопрос имиджа Украины и перспектив налаживания системного военно-технического сотрудничества с Чехией.

"Государственные органы [Чехии] уже оформили экспортную лицензию и начали производство системы согласно условиям договора", - добавляет он.

По его мнению, "метаморфозы" с Dana, которые возникли в связи с этим оборонным заказом в парламенте, имеют не столько коммерческую конкуренцию или конфликт бизнес-интересов, как элементы политической борьбы за рычаги влияния на военно-техническое сотрудничество.

"Но обращаю внимание фигурантов, что при этом в их действиях содержатся признаки преступления, предусмотренного ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины). На всякий случай – до восьми лет лишения свободы только по первой части", - резюмирует Вовк.

Напомним, в начале ноября стало известно, что Министерство обороны заключило контракт на закупку для Вооруженных сил Украины самоходных установок (САУ) типа "Дана" чешского производства.

Информация о приобретении 152-мм чешской самоходной гаубицы Dana М2 сразу вызвала бурное обсуждение и критику со стороны ряда парламентариев. В частности, народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что чешские гаубицы устаревшие и не соответствуют стандартам НАТО.

На эти обвинения отреагировал советник делегации по информационной политике в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по мирному урегулированию конфликта на Донбассе Алексей Арестович, который публично подтвердил, что Dana М2 новые и будут изготавливаться специально под нужды Вооруженных сил Украины.

По словам генерал-лейтенанта СБУ Василия Вовка, в контракте на закупку в Чехии гаубиц Dana нет признаков государственной измены. В связи с чем он убежден, критика контракта на закупку в Чехии гаубиц "Дана" безосновательна.