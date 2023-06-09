Дамо їм можливість захлинутись в брехні, - Гуменюк про ІПСО Росії довкола "контрнаступу"

Ворог намагається використовувати у своїх цілях все, що має під рукою, оскільки усі цілі, які Росія ставила на початку повномасштабного вторгнення були зруйновані.

Гуменюк зауважила, що українці повинні усвідомлювати, що наші воїни зроблять усе можливе, аби спроба Росії "заповнювати ефір" фейками зрештою обернулась для неї самознищенням.

"Як то кажуть, дайте їм можливість захлинутися у своїй брехні. А що стосується роботи Сил оборони - майте терпіння. Воно дійсно працює. Коли дотримується інформаційна тиша, потім всі ці результати ми все одно проголошуємо і вони максимально потужні й результативні", - додала Гуменюк.

Контрнаступ Збройних сил України

5 червня Міністерство оборони Росії повідомило, що українські війська здійснили "широкомасштабний наступ" на п'яти ділянках фронту. За словами секретаря Ради національної безпеки й оборони Олексія Данілова, контрнаступ поки не розпочався, однак його початок наближається.

Варто зазначити, що протягом тижня противник систематично поширює фейки, включаючи повідомлення про "великі втрати ЗСУ" та "знищення техніки Заходу". Українська сторона постійно спростовує ці розповсюджені російськими силами недостовірні заяви.

За словами міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса, військове керівництво України вже затвердило терміни початку контрнаступу, який розпочнеться незважаючи на підрив російськими терористами Каховської ГЕС.