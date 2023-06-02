Не дамо владі зачистити місцеве самоврядування під егідою викликів воєнного часу, - Геращенко

Влада має зосередитися на вирішенні проблеми укриттів та інших проблем воєнного часу, за які несе відповідальність, а не намагатися знищити місцеве самоврядування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook народного депутата Ірини Геращенко.

"Ми не дамо владі знищити місцеве самоврядування і зачистити його під егідою викликів воєнного часу. Як зачистили і знищили вже свободу слова", - заявила Геращенко.

Вона наголосила, що повномасштабне вторгнення підняло багато проблем, які потребують реакції центральної влади і корегування бюджетної, соціальної та гуманітарної політики.

"Якщо хочеться поговорити про готовність столиці до війни, то давайте поговоримо про підготовку країни до війни в комплексі. Чи ще не на часі? До місцевої влади є питання, без сумніву, але точно не більше, аніж до центральної", - додала вона.

Трагедія біля укриття в Києві

Нагадаємо, вночі 1 червня російські військові здійснили обстріл Києва за допомогою балістичних ракет "Іскандер". Сили ППО змогли збити всі повітряні цілі, однак уламки від ракет все ж впали на столицю.

Через це у Деснянському районі загинули троє людей - дві жінки та дитина.Вони прямували до укриття в поліклініці, однак так і не змогли туди потрапити, тому що вхідні двері до укриття були зачинені.

Поліція вже затримала трьох чиновників та охоронця, що можливо причетні до загибелі людей.

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