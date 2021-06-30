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Дамба готова на 80%, этого хватает, чтобы вода не попала в Крым, - Кориневич

Автор: РБК-Украина

Дамба на 107-километре Северо-Крымского канала на сегодня готова на 80%. Этого достаточно, чтобы вода не попала в Крым, если прорвет другую дамбу.

Об этом на брифинге заявил представитель президента в АР Крым Антон Кориневич.

"Что касается воды - тут позиция однозначная и не может быть дискуссий. Вода пойдет в Крым только после деоккупации… Ничего там (на дамбе, - ред.) не прорвало, все нормально, вода в Крым не идет. Капитальная дамба на 107-м километре готова на 80%, на 20% не достроена, нет достаточного бюджетного финансирования… По состоянию на сейчас, этих 80% хватает, чтобы не дать воде попасть в Крым", - отметил он.

По его словам, если что-то случится с дамбой на 91 километре, дамба на 107-м свою работу должна сделать.

Напомним, ранее оккупанты выступили с угрозами Украине международным судом из-за "водной блокады" Крыма.

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