У Дамаску пролунали вибухи біля готелю, де зупинився Макрон (фото, відео)

За даними джерел у службі безпеки, вибухи пролунали незадовго до півночі. Після цього силовики одразу перекрили дороги та посилили заходи безпеки. Очевидці повідомляють, що чули кілька вибухів, після чого над місцем події почав підніматися дим.

Попередньо відомо, що в безпосередній близькості від місця проживання французького лідера спрацювало кілька вибухових пристроїв.

Наразі немає інформації про постраждалих або масштаби руйнувань. Причини події залишаються невідомими, правоохоронці вже почали розслідування.

В адміністрації президента Франції зазначили, що сам Макрон вибухів не чув. У момент інциденту він саме прямував на заплановану зустріч із сирійським лідером Ахмедом аш-Шараа.

Що передувало

Нагадаємо, Еммануель Макрон прибув із офіційним візитом до Дамаска, де має провести переговори з президентом Сирії Ахмедом аш-Шараа. Під час зустрічі сторони планують обговорити питання безпеки, інвестицій компанії TotalEnergies, а також повернення сирійських культурних артефактів.