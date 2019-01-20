У Дамаску стався потужний вибух, є загиблі

Ілюстративне фото (twitter.com/SyrCoalition)

Сирійська власта оголосила вибух у Дамаску терактом

У Дамаску (Сирія) стався потужний вибух, в результаті якого загинули кілька людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Jazeera.

Повідомляється, що, за даними сирійського державного телебачення, вибух стався в одному з південних районів Дамаска. Також уточнюється, що вибух стався в годину пік, влада вже оголосила його терористичним актом.

У той же час, за даними Сирійської обсерваторії з прав людини, вибух стався біля військового розвідувального управління. Також повідомляється про декількох загиблих і поранених, проте точні втрати ще перевіряються.

Також поки неясно, чи була це атака смертника або закладена бомба. Уточнюється, що після вибуху на місці лунала стрілянина.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Північній Ірландії біля будівлі суду стався вибух. Поліція підозрює, що вибухнув замінований автомобіль, постраждалих немає.

Відзначимо, напередодні влада Колумбії припинила мирні переговори з повстанцями через вибух у Боготі, в результаті якого загинули більше 20 осіб.