Дальше без рока: Pink Floyd удалили все свои треки в России и Беларуси

В знак осуждения российской агрессии музыканты Pink Floyd удалили все свои треки в цифровых библиотеках России и Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Pink Floyd.

Коллектив британской рок-группы решительно осудил вторжение России в Украину. Чтобы продемонстрировать свою гражданскую позицию, музыканты по собственной инициативе удалили все произведения Pink Floyd, начиная с 1987 года, и все сольные записи Дэвида Гилмора со всех цифровых носителей и стриминговых платформ, доступных в России и Беларуси.

Война России против Украины продолжается с 24 февраля. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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