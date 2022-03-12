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Далі без року: Pink Floyd видалили всі свої треки в Росії та Білорусі

Автор: Константин Широкун

На знак засудження російської агресії музиканти Pink Floyd видалили всі свої треки в цифрових бібліотеках Росії та Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Pink Floyd.

Колектив британського рок-гурту рішуче засудив вторгнення Росії в Україну. Щоб продемонструвати свою громадянську позицію, музиканти з власної ініціативи видалили всі твори Pink Floyd, починаючи з 1987 року, і всі сольні записи Девіда Гілмора з усіх цифрових носіїв і стрімінгових платформ, доступних в Росії та Білорусі.

Війна Росії проти України триває з 24 лютого. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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Вторгнення Росії до України