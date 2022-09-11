Дальше – граница с Россией. ВСУ вошли в Гоптовку Харьковской области

Украинские военные вошли в село Гоптовка Харьковской области, которое находится менее чем в двух километрах от границы с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 130 батальйон ТрО ВСУ.

"11 сентября Гоптовка перешла под контроль Вооруженных сил Украины. 130 батальон передает привет всему народу Украины", - сообщили военные в опубликованном видео.

Ранее сообщалось, что украинские военные вошли в Казачью Лопань Харьковской области. Перед этим оккупанты поспешно эвакуировались из поселка.

Также РБК-Украина писало о том, что российские военные ушли с территории приграничной Золочевской общины Харьковской области.

Тем временем наши воины освободили уже около 40 населенных пунктов в регионе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.