Дальняя дорога. Украинский корабль отправился в Антарктиду: маршрут

"Экипаж ледокола состоит из 26 человек - как украинских, так и иностранных специалистов, в частности, которые ранее работали на британскую антарктическую службу. Также на его борту сейчас и ученые, которые будут проводить исследования по всему маршруту "Ноосферы", - пишет пресс-служба.

Какой маршрут ожидает судно

Сначала ледокол будет плыть в Республику Чили Пунта-Аренаса, чтобы поднять на борт еще группу исследователей и команду 27-й Украинской антарктической экспедиции. Последние заменят зимовщиков, которые сегодня находятся на станции "Академик Вернадский".

Дальше же путь будет лежать через пролив Дрейка к нашей станции. Корабль доставит к ней:

годовой запас провизии;

строительные материалы;

технику.

"После разгрузки судна в течение нескольких недель будет выполняться научная программа в Атлантическом секторе Антарктики и в акватории вокруг Антарктического полуострова", - отмечает пресс-служба.

Ученые планируют продолжить исследования, которые были начаты Украиной еще в 1997 и 1998 годах. Работы предусмотрены на:

полигоне вблизи Аргентинских островов;

Южно-Шотландском полигоне (21 станция на 7 разрезах);

Южно-Оркнейском полигоне (36 станций на 7 разрезах).

Специалисты будут изучать океанографические изменения, которые произошли в течение последних трех десятилетий.

"Ведь именно в этой части мира зафиксирован самый быстрый темп потепления атмосферы, поэтому и океан должен реагировать на эти стремительные изменения, и важно понять как именно это происходит", - отмечает пресс-служба.