З дальністю 1600 км: ЗМІ з'ясували, яку зброю Зеленський просив у Трампа, щоб перемогти РФ

Як пише Telegraph, з посиланням на власні джерела, Зеленський сказав Трампу, що ця зброя допоможе змусити російського диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів для обговорення мирної угоди.

За даними видання, прохання було висловлено під час зустрічі двох лідерів, яка відбулася на полях засідання ООН і була оцінена як надзвичайно позитивна. Однак наразі невідомо, чи будуть успішними спроби Зеленського отримати від США Tomahawk.

З дальністю польоту до 1500 миль і боєголовкою вагою 450 кг ця крилата ракета набагато ефективніша за будь-яку подібну зброю великої дальності, яку західні союзники надали Києву.

Однак варто нагадати, колишній президент США Джо Байден відхилив подібне прохання, яке було частиною 10-пунктного Плану перемоги", представленого Зеленським. Тоді вважалось, що постачання ракет великої дальності було визнано надто ризикованим, оскільки вони змогли б вражати цілі в Москві і, ймовірно, уникнути найсучасніших систем протиповітряної оборони Росії, що могло б призвести до ескалації конфлікту.

Однак під час одногоз інтер'ю Зеленський розповів, що під час їхньої зустрічі на початку цього тижня Трамп сказав: "Ми будемо над цим працювати".

Tomahawk

Tomahawk - американська крилата ракета далекої дії, призначена для ураження наземних цілей з моря та підводних платформ. Вона летить низько над поверхнею, щоб ускладнити виявлення, має турбореактивний (турбовентиляторний) двигун і поєднання інерціальної системи наведення з супутниковою навігацією (GPS) та картографічними підсистемами (TERCOM/DSMAC).

За габаритами та можливостями Tomahawk - відносно велика крилата ракета: довжина приблизно 5,55-5,84 м (із бустером - до ~6,25 м), діаметр близько 0,52 м, пускова маса в межах ~1 300-1 600 кг, боєголовка - одиночна юнітарна ≈450 кг або варіанти з суббоєприпасами; історично існували й ядерні варіанти. Д

альність польоту залежить від модифікації, для сучасних Block III/IV зазвичай вказують близько 900 морських миль (~1 600 км). Ракета летить субзвуковою швидкістю (~Mach 0,7) на низьких висотах і має високу точність завдяки комбінації GPS/INS, кореляції місцевості та можливості двонаправленого звʼязку в сучасних версіях для перенапрямування цілі під час польоту.