Дальність, ціна та можливості: що відомо про американські ракети ATACMS

При підготовці матеріалу використовувалися джерела: заяви представників Пентагону, Білого дому, президента України, CNN, Reuters, публікації профільного порталу Defense Express, дані Wikipedia.

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Перші постачання ATACMS

Нагадаємо, восени 2023 року українські військові вдарили по аеродромах окупантів у Луганську та Бердянську. У ЗМІ з'явилася інформація, що для атаки ЗСУ використовували американські далекобійні ракети ATACMS, які надали у невеликій кількості.

Пізніше у США підтвердили таку інформацію. У Вашингтоні уточнили, що нашим воїнам надали ракети з дальністю дії до 165 кілометрів.

Після того українські військові неодноразово застосовували ATACMS. Але ситуація змінилася, коли у Конгресі США блокували надання допомоги Україні. Фактично постачання військової допомоги припинилося, зокрема і вказаних ракет.

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США таємно передали ракети

Вчора, 24 квітня, стало відомо, що США таємно надали Україні невизначену кількість ракет ATACMS у березні. Це підтвердили у Пентагоні.

Далекобійні ракети були включені в пакет військової допомоги Україні на суму 300 мільйонів доларів, який президент США Джо Байден затвердив 12 березня. Скільки точно ракет отримала Україна - невідомо. Проте ATACMS вже були застосовані проти окупантів.

За даними Reuters, українські військові вдарили ATACMS по військовому аеродрому у Джанкої (на півночі Криму), там були знищені засоби ППО росіян. Також західні ЗМІ пишуть, що ракети могли бути застосовані в ніч на 24 квітня. Але деталі їх використання не розкриваються.

У США вже пообіцяли, що Україна і надалі отримуватиме ATACMS. CNN зазначає, що найближчий пакет допомоги може включати ці ракети.

Характеристика ATACMS

ATACMS - це тактичні ракети, виробником яких є компанія Lockheed Martin. Це ракети є одними з основних на озброєнні американської армії. Як відомо, їх успішно застосовують і українські захисники.

Загалом є кілька їхніх модифікацій, які відрізняються дальністю та точністю. Запускати ATACMS можуть ракетні установки M270 MLRS або HIMARS. Обидві є у розпорядженні Сил оборони України. HIMARS є більш мобільним, ніж гусенична M270 MLRS.

Модифікації ATACMS:

ATACMS Block I. Прийнята на озброєння 1991 року. Дальність дії - до 165 км. Її довжина становить 3,96 м, а діаметр - 0,61 м. Ця модифікація може зустрічатися під позначеннями M39, MGM-140 або MGM-140A. Головна особливість - це касетна частина, яка викидає 950 елементів. На підльоті до цілі ракета розкриває та засипає район цими елементами.

Прийнята на озброєння 1991 року. Дальність дії - до 165 км. Її довжина становить 3,96 м, а діаметр - 0,61 м. Ця модифікація може зустрічатися під позначеннями M39, MGM-140 або MGM-140A. Головна особливість - це касетна частина, яка викидає 950 елементів. На підльоті до цілі ракета розкриває та засипає район цими елементами. ATACMS Block IA. Прийнята на озброєння у 1998 році. Дальність ураження становить до 300 км, розмір як у її попередниці. Ракета має лише 300 касетних елементів, але летить на більшу відстань.

Прийнята на озброєння у 1998 році. Дальність ураження становить до 300 км, розмір як у її попередниці. Ракета має лише 300 касетних елементів, але летить на більшу відстань. ATACMS Block IVA. Пізніша модифікація, яка теж має радіус дії до 300 км. Вона має більшу бойову частину, призначена для знищення фортифікацій та бункерів.

Пізніша модифікація, яка теж має радіус дії до 300 км. Вона має більшу бойову частину, призначена для знищення фортифікацій та бункерів. ATACMS-P. Була розроблена для Військово-морських сил США. Призначена для ураження заглиблених цілей.

Також є інші модифікації цих ракет. Виробник Lockheed Martin зазначає, що новітні версії мають дальність дії, яка досягає до 450 км.

Варто зазначити, що Україна отримувала ракети з радіусом ураження до 165 км. Проте деякі західні ЗМІ вказують, що тепер США можуть передати ракети, які летять до 300 км.

Фото: радіус ураження до 165 та 300 км (defence-ua.com)

Для чого призначені ATACMS

Як зазначає виробник, цілями ракет ATACMS може бути велика кількість об'єктів ворога. Це аеродроми, пункти управління, склади паливно-мастильних матеріалів, ешелони.

Також не виключається ураження місць скупчення великої кількості живої сили противника.

Україна вже показала, що може ефектно та результативно використовувати ATACMS. Цілями ЗСУ ставали аеродроми в окупованому Луганську, Бердянську та Криму.

Україна намагається використовувати західні ракети у випадках, коли є можливість завдати ворогу важких та дороговартісних втрат, зокрема і в техніці.

Яка ціна ракет

Загалом точна вартість американських ракет ATACMS невідома. Ціна залежить від модифікації, а також особливостей замовлення: обсягу та умов контракту.

До прикладу, у 2020 році Lockheed Martin повідомляв про роботу над замовленням на суму 426 млн доларів. За контрактом, планувалося виготовлення 400 ракет. Тобто одна ракета коштувала близько 1,065 млн доларів.

А у 2012 році Фінляндія закуповувала ракети ATACMS (модифікація М391А з дальністю до 165 км). Тоді вартість однієї ракети становила 1,9 млн доларів. Але за умовами контракту пакет також включав розгортання технічної бази та навчання.