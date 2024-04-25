Дальность, цена и возможности: что известно об американских ракетах ATACMS

При подготовке материала использовались источники: заявления представителей Пентагона, Белого дома, президента Украины, CNN, Reuters, публикации профильного портала Defense Express, данные Wikipedia.

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Первые поставки ATACMS

Напомним, осенью 2023 года украинские военные ударили по аэродромам оккупантов в Луганске и Бердянске. В СМИ появилась информация, что для атаки ВСУ использовали американские дальнобойные ракеты ATACMS, предоставленные в небольшом количестве.

Позже в США подтвердили такую информацию. В Вашингтоне уточнили, что нашим воинам предоставили ракеты с дальностью действия до 165 километров.

После этого украинские военные неоднократно применяли ATACMS. Но ситуация изменилась, когда в Конгрессе США блокировали предоставление помощи Украине. Фактически поставки военной помощи прекратились, в том числе и указанных ракет.

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США тайно передали ракеты

Вчера, 24 апреля, стало известно, что США тайно предоставили Украине неопределенное количество ракет ATACMS в марте. Это подтвердили в Пентагоне.

Дальнобойные ракеты были включены в пакет военной помощи Украине на сумму 300 миллионов долларов, который президент США Джо Байден утвердил 12 марта. Сколько точно ракет получила Украина - неизвестно. Однако ATACMS уже были применены против оккупантов.

По данным Reuters, украинские военные ударили ATACMS по военному аэродрому в Джанкое (на севере Крыма), там были уничтожены средства ПВО россиян. Западные СМИ также пишут, что ракеты могли быть применены в ночь на 24 апреля. Но детали их использования не раскрываются.

В США уже пообещали, что Украина и дальше будет получать ATACMS. CNN отмечает, что ближайший пакет помощи может включать эти ракеты.

Характеристика ATACMS

ATACMS - это тактические ракеты, производителем которых является компания Lockheed Martin. Эти ракеты являются одними из основных на вооружении американской армии. Как известно, их успешно используют и украинские защитники.

Всего есть несколько их модификаций, которые отличаются дальностью и точностью. Запускать ATACMS могут ракетные установки M270 MLRS или HIMARS. Обе есть в распоряжении Сил обороны Украины. HIMARS является более мобильным, чем гусеничная M270 MLRS.

Модификации ATACMS:

ATACMS Block I. Принята на вооружение в 1991 году. Дальность действия - до 165 км. Ее длина составляет 3,96 м, а диаметр - 0,61 м. Эта модификация может встречаться под обозначениями M39, MGM-140 или MGM-140A. Главная особенность - это кассетная часть, которая выбрасывает 950 элементов. На подлете к цели ракета открывает и засыпает район этими элементами.

Принята на вооружение в 1991 году. Дальность действия - до 165 км. Ее длина составляет 3,96 м, а диаметр - 0,61 м. Эта модификация может встречаться под обозначениями M39, MGM-140 или MGM-140A. Главная особенность - это кассетная часть, которая выбрасывает 950 элементов. На подлете к цели ракета открывает и засыпает район этими элементами. ATACMS Block IA. Принята на вооружение в 1998 году. Дальность поражения составляет до 300 км, размер как у ее предшественницы. Ракета имеет всего 300 кассетных элементов, но летит на большее расстояние.

Принята на вооружение в 1998 году. Дальность поражения составляет до 300 км, размер как у ее предшественницы. Ракета имеет всего 300 кассетных элементов, но летит на большее расстояние. ATACMS Block IVA. Более поздняя модификация, которая тоже имеет радиус действия до 300 км. Она имеет большую боевую часть, предназначенную для уничтожения фортификаций и бункеров.

Более поздняя модификация, которая тоже имеет радиус действия до 300 км. Она имеет большую боевую часть, предназначенную для уничтожения фортификаций и бункеров. ATACMS-P. Была разработана для Военно-морских сил США. Предназначена для поражения углубленных целей.

Также есть другие модификации этих ракет. Производитель Lockheed Martin отмечает, что новейшие версии имеют дальность действия, достигающую до 450 км.

Следует отметить, что Украина получала ракеты с радиусом поражения до 165 км. Однако некоторые западные СМИ указывают, что теперь США могут передать ракеты, которые летят до 300 км.

Фото: радиус поражения до 165 и 300 км (defence-ua.com)

Для чего предназначены ATACMS

Как отмечает производитель, целями ракет ATACMS может быть большое количество объектов врага. Это аэродромы, пункты управления, склады горюче-смазочных материалов, эшелоны.

Также не исключается поражение мест скопления большого количества живой силы противника.

Украина уже показала, что может эффектно и эффективно использовать ATACMS. Целями ВСУ были аэродромы в оккупированном Луганске, Бердянске и Крыму.

Украина пытается использовать западные ракеты в случаях, когда есть возможность нанести врагу тяжелые и дорогостоящие потери, в том числе и в технике.

Какая цена ракет

Точная стоимость американских ракет ATACMS неизвестна. Цена зависит от модификации, а также от особенностей заказа: объема и условий контракта.

К примеру, в 2020 году Lockheed Martin сообщал о работе над заказом на сумму 426 млн долларов. По контракту планировалось изготовление 400 ракет. То есть одна ракета стоила около 1,065 млн долларов.

А в 2012 году Финляндия закупала ракеты ATACMS (модификация М391А с дальностью до 165 км). Тогда стоимость одной ракеты составила 1,9 млн долларов. Но по условиям контракта пакет также включал в себя развертывание технической базы и обучения.