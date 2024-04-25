Дальность, цена и возможности: что известно об американских ракетах ATACMS

Украина получила от США ракеты ATACMS еще до ситуации с блокированием помощи Конгрессом. Однако стало известно, что Вашингтон в марте тайно передал Украине ракеты, которые же применены против российских оккупантов.
Что известно об американских ракетах ATACMS - в материале РБК-Украина ниже.
При подготовке материала использовались источники: заявления представителей Пентагона, Белого дома, президента Украины, CNN, Reuters, публикации профильного портала Defense Express, данные Wikipedia.
Напомним, осенью 2023 года украинские военные ударили по аэродромам оккупантов в Луганске и Бердянске. В СМИ появилась информация, что для атаки ВСУ использовали американские дальнобойные ракеты ATACMS, предоставленные в небольшом количестве.
Позже в США подтвердили такую информацию. В Вашингтоне уточнили, что нашим воинам предоставили ракеты с дальностью действия до 165 километров.
После этого украинские военные неоднократно применяли ATACMS. Но ситуация изменилась, когда в Конгрессе США блокировали предоставление помощи Украине. Фактически поставки военной помощи прекратились, в том числе и указанных ракет.
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Вчера, 24 апреля, стало известно, что США тайно предоставили Украине неопределенное количество ракет ATACMS в марте. Это подтвердили в Пентагоне.
Дальнобойные ракеты были включены в пакет военной помощи Украине на сумму 300 миллионов долларов, который президент США Джо Байден утвердил 12 марта. Сколько точно ракет получила Украина - неизвестно. Однако ATACMS уже были применены против оккупантов.
По данным Reuters, украинские военные ударили ATACMS по военному аэродрому в Джанкое (на севере Крыма), там были уничтожены средства ПВО россиян. Западные СМИ также пишут, что ракеты могли быть применены в ночь на 24 апреля. Но детали их использования не раскрываются.
В США уже пообещали, что Украина и дальше будет получать ATACMS. CNN отмечает, что ближайший пакет помощи может включать эти ракеты.
ATACMS - это тактические ракеты, производителем которых является компания Lockheed Martin. Эти ракеты являются одними из основных на вооружении американской армии. Как известно, их успешно используют и украинские защитники.
Всего есть несколько их модификаций, которые отличаются дальностью и точностью. Запускать ATACMS могут ракетные установки M270 MLRS или HIMARS. Обе есть в распоряжении Сил обороны Украины. HIMARS является более мобильным, чем гусеничная M270 MLRS.
Модификации ATACMS:
Также есть другие модификации этих ракет. Производитель Lockheed Martin отмечает, что новейшие версии имеют дальность действия, достигающую до 450 км.
Следует отметить, что Украина получала ракеты с радиусом поражения до 165 км. Однако некоторые западные СМИ указывают, что теперь США могут передать ракеты, которые летят до 300 км.
Фото: радиус поражения до 165 и 300 км (defence-ua.com)
Как отмечает производитель, целями ракет ATACMS может быть большое количество объектов врага. Это аэродромы, пункты управления, склады горюче-смазочных материалов, эшелоны.
Также не исключается поражение мест скопления большого количества живой силы противника.
Украина уже показала, что может эффектно и эффективно использовать ATACMS. Целями ВСУ были аэродромы в оккупированном Луганске, Бердянске и Крыму.
Украина пытается использовать западные ракеты в случаях, когда есть возможность нанести врагу тяжелые и дорогостоящие потери, в том числе и в технике.
Точная стоимость американских ракет ATACMS неизвестна. Цена зависит от модификации, а также от особенностей заказа: объема и условий контракта.
К примеру, в 2020 году Lockheed Martin сообщал о работе над заказом на сумму 426 млн долларов. По контракту планировалось изготовление 400 ракет. То есть одна ракета стоила около 1,065 млн долларов.
А в 2012 году Финляндия закупала ракеты ATACMS (модификация М391А с дальностью до 165 км). Тогда стоимость одной ракеты составила 1,9 млн долларов. Но по условиям контракта пакет также включал в себя развертывание технической базы и обучения.
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