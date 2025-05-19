Дальність польоту понад 7000 км. Китай запускає новий безпілотник: що відомо

Китайський безпілотний літак-"носій" Jiu Tian ("Високе небо") має злетіти вперше до кінця червня, розпочинаючи серію випробувань перед розгортанням у Народно-визвольній армії Китаю (НВАК).

Що відомо

Jiu Tian - це реактивний БПЛА великої дальності з максимальною дальністю польоту до 7 тисяч км і висотою до 15 тисяч метрів.

Він здатний нести до 6 тонн боєприпасів і випускати до 100 малих дронів або барражуючих боєприпасів, що дозволяє створювати мережеві рої для ураження цілей або придушення систем ППО противника.

Літак має розмах крил 25 метрів і максимальну злітну вагу 16 тонн, що ставить його в один ряд з американськими безпілотниками RQ-4 Global Hawk та MQ-9 Reaper, але з додатковими ударними можливостями.

Jiu Tian може виконувати широкий спектр завдань - від розвідки і радіоелектронної боротьби до підтримки бойових операцій.

Розробка Jiu Tian ведеться Aviation Industry Corporation of China у співпраці з державним підприємством Guangzhou Haige Communications.

Модульний відсік корисного навантаження дозволяє швидко адаптувати безпілотник під різні місії - від охорони кордонів і морського спостереження до аварійно-рятувальних операцій.