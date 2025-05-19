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Дальность полета более 7000 км. Китай запускает новый беспилотник: что известно

Иллюстративное фото: Китай готовится запустить дрон Jiu Tian с дальностью более 7000 км (nordic-wing com)
Автор: Владислава Ткаченко

Китай готовится запустить новый тяжелый беспилотник с дальностью полета более 7000 км. Он оснащен уникальными боевыми возможностями для расширения операционных возможностей ВВС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Soutch China Morning Post.

Китайский беспилотный самолет-"носитель" Jiu Tian ("Высокое небо") должен взлететь впервые до конца июня, начиная серию испытаний перед развертыванием в Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Что известно

Jiu Tian - это реактивный БПЛА большой дальности с максимальной дальностью полета до 7 тысяч км и высотой до 15 тысяч метров.

Он способен нести до 6 тонн боеприпасов и выпускать до 100 малых дронов или барражирующих боеприпасов, что позволяет создавать сетевые рои для поражения целей или подавления систем ПВО противника.

Самолет имеет размах крыльев 25 метров и максимальный взлетный вес 16 тонн, что ставит его в один ряд с американскими беспилотниками RQ-4 Global Hawk и MQ-9 Reaper, но с дополнительными ударными возможностями.

Jiu Tian может выполнять широкий спектр задач - от разведки и радиоэлектронной борьбы до поддержки боевых операций.

Разработка Jiu Tian ведется Aviation Industry Corporation of China в сотрудничестве с государственным предприятием Guangzhou Haige Communications.

Модульный отсек полезной нагрузки позволяет быстро адаптировать беспилотник под различные миссии - от охраны границ и морского наблюдения до аварийно-спасательных операций.

Напомним, прошлой весной стало известно, что китайские ученые разработали военный беспилотник, способный быстро разделяться на шесть отдельных частей в воздухе. Они утверждают, что это технологический прорыв, который может изменить поле боя.

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Китай