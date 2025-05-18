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Дальність до 12 тисяч км. Чим небезпечна ракета РС-24 "Ярс" з ядерного арсеналу Путіна

Ілюстративне фото: міжконтинентальна балістична ракета "Ярс" (wikipedia.org)
Автор: Едуард Ткач

Головне управління розвідки Міноборони попередило, що в ніч на 19 травня Росія планує запуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 з комплексу "Ярс". Маневр навчально-бойовий і спрямований на залякування України та її партнерів.

РБК-Україна розповідає, що відомо про ракету РС-24 «Ярс» і чим вона небезпечна.

Головне

  • Для чого зробили РС-24 "Ярс"? 
  • Чи є зв'язок із ядерною зброєю?
  • Коли РС-24 "Ярс" прийняли на озброєння і чим він небезпечний?

Для чого створили РС-24 "Ярс"

РС-24 "Ярс" - стратегічний ракетний комплекс п'ятого покоління, розроблений Московським інститутом теплотехніки (МІТ) для заміни комплексу "Тополь-М".

Ця зброя призначена для нанесення удару у відповідь у разі ядерної агресії. Тобто для доставки ядерних боєзарядів на міжконтинентальні відстані. Комплекс існує у двох варіантах: шахтного та мобільного базування.

Його основа - модернізована ракета від комплексу "Тополь-М" з бойовими блоками, що розділяються.

Перший пуск і прийняття на озброєння

Перший випробувальний пуск відбувся 29 травня 2007 року на полігоні "Плесецьк". Випробування були завершені до кінця 2009 року, і того ж року ракетний комплекс прийняли на озброєння.

З 2010 року "Ярс" почали масово постачати в ракетні війська стратегічного призначення (РВСП) Росії.

Чи є зв'язок із ядерною зброєю

Ракетний комплекс "Ярс" проєктувався як носій ядерних боєзарядів, тому має прямий зв'язок із ядерною зброєю. Ракета оснащується:

  • головною частиною, що розділяється, - від 3 до 6 індивідуально розташованих ядерних блоків;
  • потужність одного бойового блоку - близько 500 кілотонн, що в десятки разів перевищує потужність бомби, скинутої на Хіросіму.

Мета РС-24 "Ярс" - подолання протиракетної оборони (ПРО). Ракета може змінювати траєкторію, блоки летять незалежно.

Скільки загалом було пусків

З 2007 року здійснено понад 10 випробувальних і навчально-бойових пусків. У відкритих джерелах сказано, що часто використовуються навчальні боєприпаси (неядерні макети) для демонстрації готовності.

Останні пуски були:

  • 6 лютого 2019 року з полігону "Плесецьк";
  • 18 жовтня 2022 року - тренування стратегічних сил;
  • 19 травня 2025 року (запланований пуск) - за даними ГУР МО України.

Чим небезпечний російський РС-24 "Ярс"

Ракетний комплекс РС-24 "Ярс" становить кілька небезпек, а саме:

  • дальність польоту - від 10 до 12 тисяч кілометрів, що дає змогу вражати цілі в будь-якій точці планети;
  • висока живучість - мобільні ПУ можуть змінювати позиції і важко відстежуються супутниками;
  • швидкість польоту - понад 20 Махів на фінальній ділянці;
  • подолання ПРО - завдяки хибним цілям, складній траєкторії та гіперзвуковим блокам.

Усе це робить "Ярс" одним із найнебезпечніших компонентів ядерної тріади Росії. Однак, як правило, характеристики є заявленими і можуть нести в собі елементи російської військової пропаганди. 

Інші "навчально-бойові" випробування Росії

Нагадаємо, що 21 листопада 2024 року Росія застосувала ракету "Орєшнік" в без'ядерному оснащенні по заводу "Південмаш" у Дніпрі. Запуск було здійснено з полігону "Капустин Яр" (Астраханська область, РФ). Випробування було проведено під час війни проти України.

Імовірно, "Орєшнік" заснований на міжконтинентальній балістичній ракеті РС-26 "Рубеж". Дальність польоту близько 800-850 км, пікова швидкість досягала 11 Махів.

Ця ракета може нести як звичайні, так і ядерні боєголовки. Існує складність перехоплення через її високу швидкість.

Нові загрози удару "Орєшніком"

Нагадаємо, напередодні 9 травня російські Telegram-канали писали, що глава Кремля Володимир Путін нібито наказав "визначити цілі для удару по Києву" ракетою "Орєшнік". У РНБО України заявили тоді, що вважають це невдалою спробою залякування.

Також днями глава ГУР МО України Кирило Буданов заявив, що розвідка завжди попереджає українців, якщо є загроза застосування зброї.

"Ви ж бачили, що від ГУР МО не було ніякої (інформації про загрозу удару "Орєщніком", - ред.). Заспокойтеся, коли щось відбувається, ви завжди, на жаль, від нас бачите попередження", - відповів він журналістам про ймовірний запуск.

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