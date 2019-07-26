Дальнейшее содержание моряков в РФ приведет к усилению санкций, - адвокат

Адвокат Николай Полозов заявил, что дальнейшее содержание украинских военнопленных моряков в РФ может стать поводом для ужесточения санкций. Об этом он сказал в интервью DW.

Он отметил, что в российской ноте от 25 июня было сказано, что Кремль готов выполнить приказ Международного трибунала по морским делам.

"Судьба моряков должна быть конкретно реализована в рамках приказа трибунала немедленно. Дальнейшее содержание моряков, на мой взгляд, работает против российской власти и может стать поводом для обсуждения на Западе дальнейших санкций", - сказал Полозов.

Он подчеркнул, что поскольку суд не обязал и не запретил России продолжать уголовное дело, то освобождение моряков следует оформить в рамках российского процессуального законодательства. Одна из форм - изменение меры пресечения.

"Но вторая часть приказа трибунала относительно моряков - это их возвращение домой. В таком случае мера пресечения должна предусматривать возможность пересечения границы без нарушения закона. Подписка о невыезде ограничивает это право, залог или домашний арест - тоже, а вот личное поручительство не ограничивает перемещения подозреваемого, в том числе и за пределы РФ", - пояснил Полозов.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 24 июля украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что договоренность о возвращении Украине 24 украинских моряков уже достигнута. Также она отметила, что сейчас оформляются последние документы и моряки вскоре вернуться на родину.

Однако омбудсмен РФ Татьяна Москалькова не подтвердила слова Денисовой о достижении договоренности об освобождении военнопленных украинских моряков.