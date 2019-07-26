Подальше утримання моряків в РФ призведе до посилення санкцій, - адвокат

Адвокат Микола Полозов заявив, що подальше утримання українських військовополонених моряків в РФ може стати приводом для посилення санкцій. Про це він сказав в інтерв'ю DW.

Він зазначив, що в російській ноті від 25 червня було зазначено, що Кремль готовий виконати наказ Міжнародного трибуналу з морських справ.

"Доля моряків повинна бути конкретно реалізована в рамках наказу трибуналу негайно. Подальше утримання моряків, на мій погляд, працює проти російської влади і може стати приводом для обговорення на Заході подальших санкцій", - сказав Полозов.

Він наголосив, що оскільки суд не зобов'язав і не заборонив Росії продовжувати кримінальну справу, то звільнення моряків слід оформити в рамках російського процесуального законодавства. Одна з форм - зміна запобіжного заходу.

"Але друга частина наказу трибуналу щодо моряків - це їхнє повернення додому. У такому випадку запобіжний захід повинен передбачати можливість перетину кордону без порушення закону. Підписка про невиїзд обмежує це право, застава чи домашній арешт - теж, а от особиста порука не обмежує переміщення підозрюваного, у тому числі і за межі РФ", - пояснив Полозов.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 24 липня український омбудсмен Людмила Денисова заявила, що домовленість про повернення Україні 24 українських моряків вже досягнута. Також вона зазначила, що зараз оформляються останні документи і моряки незабаром повернутися на батьківщину.

Однак омбудсмен РФ Тетяна Москалькова не підтвердила слова Денисової про досягнення домовленості про звільнення військовополонених українських моряків.