ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

После звонка Зеленского Путину активизировались переговоры по освобождению моряков, - Денисова

Новости » Политика    25.07.2019 - 14:51
После звонка Зеленского Путину активизировались переговоры по освобождению моряков, - Денисова
Фото: Людмила Денисова (РБК-Украина)

Процесс освобождения украинских моряков длительный и сложный

Активная фаза переговоров по освобождению захваченных Россией украинских моряков началась после звонка президента Украины Владимира Зеленского президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Об этом заявила Уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, процесс освобождения украинских моряков длительный и сложный.

"Относительно освобождения украинских военнопленных моряков. Как вам известно, этот процесс очень длительный и сложный. Почти с первых суток президентства Владимира Зеленского, он координирует усилия всех сторон в этом направлении. В активную фазу переговоров об освобождении украинских моряков перешли после телефонного разговора президента Украины и президента РФ", - заявила Денисова.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 24 июля украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что договоренность о возвращении Украине 24 украинских моряков уже достигнута. Также она отметила, что сейчас оформляются последние документы и вскоре моряки вернуться на родину.

Позже Денисова уточнила, что подписала ходатайство к руководителю Следственного управления ФСБ Российской Федерации Михаила Шишова о принятии решения об избрании ее личного зобов'язання в качестве меры пресечения для военнопленных моряков, которые находятся в Лефортовском СИЗО.

Ранее Людмила Денисова заявляла, что в уголовно-процессуальном кодексе РФ предусмотрена возможность отпустить задержанных под личное зобов'язання или поручителя. И она, как уполномоченная Верховной рады по правам человека предложила свое такое зобов'язання об обеспечении участия украинских военнопленных в досудебном разбирательстве.

В РФ задержали судно с 14 украинцами на борту Москалькова не подтвердила слова Денисовой об освобождении украинских моряков
Новости Украины Владимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссийская ФедерацияморякиДенисова
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь