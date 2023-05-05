"Даллас" зрівнявся в серії Кубка Стенлі зі "Сіетлом", "Флорида" вдруге здолала "Торонто"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ .

Флоридці здобули вольову перемогу в Торонто. "Мейпл Ліфс" закинули двічі в стартові п'ять хвилин – Керфут розібрався на "п'ятаку", а О'Райллі реалізував більшість у затяжній атаці канадців.

"Пантерз" отямиоися у середині першого періоду. Розмочив рахунок Лунделл, який зіграв у дотик після передачі Райнхарта з-за воріт. А в другій 20-хвилинці Барков класно кинув під стійку з лівої зони. Згодом же Форслінг вирвав перемогу для "Флориди" шайбою після поперечної передачі Ткачука.

Натомість "Даллас" втілив територіальну ініціативу в голи лише в другому періоді. Для початку Джонстон зіграв на добиванні з близької відсані, а потім Дадонов відправив шайбу за лінію після проїзду за воротами. "Кракен" відповіли влучним пострілом Картая під поперечину.

Та тиск "Старз" не зменшився, тож техасці закинули ще двічі. Це Павелскі реалізував більшість господарів льоду, а Сегін підправив шайбу після кидка Харлі. Гол нападника "Сіетла" Еберлі лише підсолодив гіркоту поразки.

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