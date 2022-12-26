Форвард "Денвера" виконав шалений данк через суперника в овертаймі: момент дня в НБА

Нагорі хіт-параду найкращих миттєвостей різдвяного вечора в Національній баскетбольній асоціацій опинився важкий форвард "Денвер Наггетс" Аарон Гордон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA .

27-річний американець запам'ятався крутим епізодом в овертаймі протистояння з "Фініксом". На останніх секундах п'ятихвилинки він пройшов через увесь майданчик і виконав постерданк із фолом через оборонця "Санз" Шемета.

"Наггетс" вийшли вперед і вже не втратили перемогу (128:125 ОТ). Завдяки успіху "Денвер" закріпився у лідерах Західної конференції НБА. Натомість "Фінікс" після трьох поразок поспіль наразі йде четвертим. Зламати негативну серію "Санз" спробують 28 грудня у поєдинку проти "Мемфіса".

Сам Гордон замкнув трійку найрезультативніших у матчі. Зірка "Наггетс" оформив дабл-дабл. У його активі 28 очок, 13 підбирань і 2 передачі. На паркеті він провів 41,5 хвилину.

Хто такий Аарон Гордон

Уродженець Сан-Хосе, на студентському рівні провів один сезон за "Арізону Вайлдкетс". Обраний під 4-м номером драфту НБА-2014 "Орландо Меджик".

У складі флоридців провів 6,5 сезонів. Навесні 2021-го подав запит на обмін і разом із Гері Кларком поїхав до "Денвера". У січні зіграв найрезультативніший матч у кар'єрі – 30 пунктів і 12 підбирань проти "Кліпперс".

У складі збірної США U-19 тріумфував на Кубку світу-2013. Батько Гордона – темношкірий, а мати – біла американка. Його прадід був корінним американцем із племені осейджів.