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"Даллас" открыл статую живой легенды НБА

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Даллас, Понедельник 26 декабря 2022 14:28
"Даллас" открыл статую живой легенды НБА Фото: Дирк Новицки времен "Далласа" (facebook.com/DirkNowitzki)
Автор: Антон Федорцив

Перед рождественским матчем регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации "Даллас Маверикс" представил трехмерную скульптуру бывшего форварда команды Дирка Новицки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Техасцы построили статую рядом с домашней ареной "Американ Эйрлайнс-центр". Культовый баскетболист изображен в момент фирменного броска с отклонением.

У подножия скульптурной композиции выгравировали надпись Loyalty never fades away ("Преданность никогда не обесценится"). Количество букв в ней – 21 – призвано символизировать отданные Новицки "Далласу" сезоны. Сам немецкий великан посетил церемонию открытия.

Персональная статуя стала очередным проявлением чествования уроженца Вюрцбурга. Ранее "Маверикс" вывели из обращения 41-й номер Новицки. Немецкий баскетболист навсегда вошел в историю "Далласа", приведя техасцев к первому титулу НБА в 2011 году.

Кто такой Дирк Новицки

Бывший немецкий баскетболист, специальный советник "Далласа". Девятый номер драфта НБА-1998, выбран "Милуоки Бакс" и сразу был обменен в "Маверикс".

Всю карьеру за океаном провел в составе техасцев. Самый ценный игрок НБА (2007), чемпион ассоциации (2011). В составе сборной Германии завоевал "бронзу" ЧМ-2002 и серебряную медаль Евробаскета-2005.

Рекорд результативности в НБА – 53 очка. Последний матч провел 10 апреля 2019 года, оформив дабл-дабл против "Сан-Антонио" (20 очков, 10 подборов).

К слову, накануне форвард "Денвера" Гордон оформил портер-данк против "Финикса".

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