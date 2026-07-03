Так далі тривати не може: прем'єр Польщі зробив заяву щодо відносин з Україною

Туск запевнив, що Варшава не змінить своєї позиції щодо необхідності підтримки України під час майбутніх переговорів. Водночас він закликав польських урядовців бути обережними у заявах про подальшу фінансову допомогу.

"Україна воює, але Польща несе основне навантаження щодо захисту нашого кордону, водночас вона також захищає європейський кордон від загроз зі сходу, і тому до неї слід ставитися з особливою увагою", - сказав він.

Глава польського уряду зазначив, що вже бачить "сигнали про усвідомлення" українськими політиками шкідливості ескалації, "за яку вони несуть відповідальність".

"Варто шукати шляхи для чесної розмови про минуле і не варто ескалувати цю напруженість", - зауважив Туск.

Фото: Туск зробив заяву про польсько-українські відносини (інфографіка РБК-Україна)

Він додав, що хороші польсько-українські відносини відповідають взаємним інтересам, але для цього необхідна взаємна добра воля.

"Варшава більше не може бути єдиною, хто постійно демонструє добру волю. Але я б хотів, щоб ця жорстка позиція не супроводжувалася презирством чи ворожістю, бо це ні до чого значущого не приведе", - наголосив польський прем'єр.