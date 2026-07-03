Так дальше продолжаться не может: премьер Польши сделал заявление об отношениях с Украиной

Польша продолжит поддерживать Украину, но призывает Киев проявить добрую волю для снижения напряженности в двусторонних отношениях.
Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polskieradio24.
Туск заверил, что Варшава не изменит свою позицию по поводу необходимости поддержки Украины во время будущих переговоров. В то же время, он призвал польских чиновников быть осторожными в заявлениях о дальнейшей финансовой помощи.
"Украина воюет, но Польша несет основную нагрузку по защите нашей границы, в то же время она также защищает европейскую границу от угроз с востока, и поэтому к ней следует относиться с особым вниманием", - сказал он.
Глава польского правительства отметил, что уже видит "сигналы об осознании" украинскими политиками вреда эскалации, "за которую они несут ответственность".
"Следует искать пути для честного разговора о прошлом и не стоит эскалировать эту напряженность", - заметил Туск.
Он добавил, что хорошие польско-украинские отношения отвечают взаимным интересам, но для этого необходима взаимная добрая воля.
"Варшава больше не может быть единственной, кто постоянно демонстрирует добрую волю. Но я бы хотел, чтобы эта жесткая позиция не сопровождалась презрением или враждебностью, потому что это ни к чему значимому не приведет", - подчеркнул польский премьер.
Напомним, в Канцелярии президента Польши Кароля Навроцкого подвергли критике решение президента Украины Владимира Зеленского подать законопроект о создании Национального пантеона. Там назвали этот шаг "действиями эскалационного характера".
В то же время министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш недавно подчеркнул, что Варшава не поддержит вступление Украины в ЕС, если Киев продолжит чествовать отдельных исторических деятелей.